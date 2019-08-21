تبقى بطاقة حمراء.. المزراوي يغيب عن لقاء أجاكس الحاسم والفريق مهدد بالإقصاء

سيغيب نصير المرزاوي، اللاعب الدولي المغربي المحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي، عن فريقه، في إياب الدور الحاسم المؤهل لمجموعات دوري أبطال أروبا، أمام أبويل نيقوسيا القبرصي، وذلك بعد أن تعرض للطرد، في مباراة الذهاب، أمس الثلاثاء.

وتحصل المزراوي، على بطاقة صفراء ثانية، في الدقيقة 80، بعد تدخل من الخلف، على مهاجم الفريق القبرصي، ليغيب بذلك عن مباراة العودة، يوم الأربعاء المقبل، في ملعب ” يوهان كرويف آرينا”، بالعاصمة أمستردام.

وبات الفريق الهولندي، مهدد بجدية، بعدم الوصول لدور المجموعات من عصبة الأبطال الأروبية، والتي حقق فيها، الموسم الماضي، إنجازا تاريخيا، بوصوله للمربع الذهبي، على الرغم من تعادله السلبي، في مباراة أمس، وذلك بالنظر للأداء غير المقتع الذي ظهر به زملاء زياش، بالإضافة إلى قوة الفريق القبرصي في اللعب خارج الديار.

ففي الدور الماضي، تمكن الفريق القبرصي، من الفوز خارج الديار على فريق كراباخ، على الرغم من هزيمته في مباراة الذهاب على أرضه، وهي إشارة تؤكد بأنه قادر على خلق المفاجأة، بميدان الفريق الهولندي.