العاهل المغربي: النهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 66 لـ"ثورة الملك والشعب" أن النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، يشكل قاعدة صلبة لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع.
وقال الملك المغربي في خطابه: "أننا نتطلع أن يشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيآت سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين".
وأكد الملك محمد السادس، أن "النهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب، لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية، ومواكبة التطورات العالمية، في مختلف المجالات".
وأردف: "أؤكد مرة أخرى، على أهمية التكوين المهني، في تأهيل الشباب، وخاصة في القرى، وضواحي المدن، للاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد".
الثانوية)، وولوج الجامعة، ليس امتيازا، ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم. وإنما الأهم هو الحصول على تكوين، يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي".
وأوضح أن : "الحصول على الباكالوريا (الشهادة
وأكد الملك على "دور التكوين المهني، والعمل الحرفي، في إدماج الشباب”، وذلك "انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية، وما توفره لأصحابها، من دخل وعيش كريم، ومرورا بالصناعات الغذائية، والمهن المرتبطة بالفلاحة، التي يتعين تركيزها بمناطق الإنتاج، حسب مؤهلات كل جهة".
من جانب اخر دعا الملك المغربي الى الاعتماد على كفاءات وطنية، في السياحة والخدمات، والمهن الجديدة للبلاد كصناعة السيارات والطائرات، وفي مجال التكنولوجيات الحديثة.
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