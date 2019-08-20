وكالات- أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، الإثنين 19 أوت 2019، خدمات كافة مستشاريه في خطوة مفاجئة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، بصفتهم الاستشارية، بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم". Advertisements وأضافت "كما قرر سيادته، إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين". وليس هناك عدد واضح لمستشاري الرئيس الفلسطيني ولكن تقديرات تشير إلى أنهم بالعشرات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في خطوةٍ مفاجئة / الرئيس الفلسطيني يُنهي خدمات كافة مستشاريه ويُوقف الحقوق والإمتيازات المترتبة على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.