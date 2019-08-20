تنديد يمنى بهجمات الحوثيين المتكررة على المنشآت المدنية السعودية

ندد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، بالهجمات المتواصلة للحوثيين على المنشآت المدنية في السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة الإسراع في حل الأزمة اليمنية.

وقال جريفيث - في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء - إن "المجتمع الدولي متفق على ضرورة وضع حد للأزمة اليمنية، ونحن ملتزمون بحوار جامع يحل كل خلافات الأزمة اليمنية".

وشدد على أن التطورات في

عدن قد تستغلها تنظيمات إرهابية، معربا عن قلقه من العنف في عدن وأبين، مؤكدا أن مؤسسات الدولة لن تتمكن من أداء مهامها وسط العنف في عدن، وأضاف أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قد سيطر على عواصم أبين وحضرموت لفترة طويلة خلال الأعوام الأخيرة.وأعرب عن اعتقاده بأن اجتماع جدة يمكنه إيجاد مخارج للأزمة في عدن، معبرا في الوقت ذاته عن خشيته من انتشار العنف إلى محافظات أخرى في اليمن.ولفت إلى أن كافة الجهود التي بذلت لحل الأزمة اليمنية باءت بالفشل، معتبرا أن اتفاق ستوكهولم حول الحديدة مهم لكن لا يمكنه حل كل الأزمة اليمنية، ولكنه ساهم في خفض العنف ومعالجة الأوضاع الإنسانية، مبينا أنه قدم اقتراحات لطرفي النزاع في اليمن بشأن الحديدة، متوقعا الرد عليه في 25 أغسطس الجاري.