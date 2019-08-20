العراق ونيوزيلندا يبحثان سبل تطوير العلاقات المشتركة

بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري ،اليوم الثلاثاء، مع السفيرة النيوزيلندية لدى بلاده تريدين شيري دوبسون، سبل تطوير العلاقات بينالبلدين.
وأشاد الشمري - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - بالعلاقات التيتربط البلدين في كافة المجالات.
من جانبها، أشادت السفيرة النيوزيلندية بالعلاقات التي تربط البلدين منذ فترة طويلة وجددت دعم حكومة نيوزيلندا للحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب.
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