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العراق ونيوزيلندا يبحثان سبل تطوير العلاقات المشتركة

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 بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري ،اليوم الثلاثاء، مع السفيرة النيوزيلندية لدى بلاده تريدين شيري دوبسون، سبل تطوير العلاقات بين

البلدين.

 

وأشاد الشمري - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - بالعلاقات التي

تربط البلدين في كافة المجالات.


من جانبها، أشادت السفيرة النيوزيلندية بالعلاقات التي تربط البلدين منذ فترة طويلة وجددت دعم حكومة نيوزيلندا للحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب.

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