العراق ونيوزيلندا يبحثان سبل تطوير العلاقات المشتركة

بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري ،اليوم الثلاثاء، مع السفيرة النيوزيلندية لدى بلاده تريدين شيري دوبسون، سبل تطوير العلاقات بين

البلدين.

وأشاد الشمري - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - بالعلاقات التي

تربط البلدين في كافة المجالات.



من جانبها، أشادت السفيرة النيوزيلندية بالعلاقات التي تربط البلدين منذ فترة طويلة وجددت دعم حكومة نيوزيلندا للحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب.