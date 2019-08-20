رئيس الحكومة التونسية يعلن عن تخليه عن الجنسية الفرنسية

أعلن رئيس ​الحكومة التونسية​، ​يوسف الشاهد​، تخليه عن الجنسية الثانية "الفرنسية" قبيل ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها منتصف شهر أيلول المقبل، موضحاً أن "الفصل 74 من ​الدستور​ ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حاملا لجنسية أخرى، يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات".

ولفت إلى أن "مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج، كنت أحمل جنسية ثانية، وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي الرسمي للانتخابات"، مشدداً على انه "على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك"، داعيا جميع المترشحين في مثل حالته إلى اتخاذ الخطوة نفسها.