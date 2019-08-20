ظريف: قلت للسعوديين إذا كنتم تعتقدون أنني بلا قيمة فلتتحدثوا مع سليماني

كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، جانبا من مراسلات وجهها إلى السعودية، مخاطبا وزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل، مشيراً إلى انه "عندما كنت في الكويت قلت للكويتيين إننا مستعدون للحوار مع السعودية منذ الغد إذا كانت هي مستعدة لذلك".
ولفت إلى أن "السعوديين كانوا يتكلمون بشكل عجيب، يقولون إن ظريف لا قيمة له ومشكلتنا مع الجنرال قاسم سليماني لكي تعرفوا أنهم يكذبون، عندما أصبحت وزيرا، تحدثت إلى قاسم سليماني واقترحنا على سعود الفيصل أننا مستعدون للحوار بشأن اليمن والبحرين والعراق وسوريا ولبنان، وأبلغتهم في رسالتي إذا كنتم تعتقدون أنني بلا قيمة فلتتحدثوا مع سليماني".
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