دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الملاريا تتجاوز «عتبة الوباء» في بورندي وتصيب 6 ملايين شخص

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل نحو ستة ملايين حالة إصابة بالملاريا في بروندي هذا العام.

وأفاد تقرير المنظمة بأنه تم «بلوغ أو تجاوز عتبة الوباء» في مايو الماضي، وتم تسجيل 5732382 حالة إصابة بالمرض في الفترة من يناير حتى نهاية يوليو، في حين لقى 1855 شخصًا حتفهم بسبب المرض.

لكن وزير الصحة ثادي نديكومانا نفى وجود وباء في البلاد.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «خلال عام 2017، أعلنا وجود وباء الملاريا عقب أن تم تسجيل 4.9 مليون حالة إصابة بالمرض خلال ستة أشهر، بالإضافة إلى وفاة 4500 شخص».

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وأوضح أنه في الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين تم تسجيل 1400 حالة وفاة، وأرجع تراجع عدد الوفيات إلى جهود الحكومة مثل توفير شبكات البعوض المعالجة بالمبيدات.

وأرجع زيادة حالات الإصابة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى التغير المناخي، قائلًا إن طول موسم الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتوسع في زراعة الأرز، كلها عوامل أدت لارتفاع أعداد البعوض.

وكانت بروندي قد شهدت لفترة طويلة حالة من عدم الاستقرار السياسي، ازدادت حدتها حين فاز الرئيس بيير نكورونزيزا بفترة رئاسة ثالثة عام 2015.

ورصدت لجنة تحقيق أممية بشأن بروندي حالات انتهاك صارخ لحقوق الإنسان عام 2018.