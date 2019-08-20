الخارجية التركية دانت الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

دانت وزارة الخارجية التركية "الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات من الجيش شمالي بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود"، موضحةً "أنها تلقت بحزن نبأ الهجوم الإرهابي في ولاية سوم قرب الحدود مع مالي".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش في بوركينا فاسو في بيان، عن مقتل 10جنود على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إثر هجوم وقع أمس بولاية سوم قرب الحدود مع مالي.
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