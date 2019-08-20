حكومة إسبانيا: إرسال سفينة عسكرية لنقل المهاجرين من سفينة عالقة قبالة إيطاليا

أعلنت ​الحكومة الإسبانية​ عن "إرسال ​سفينة​ عسكرية إلى جزيرة لامبيدوزا، لنقل ​المهاجرين​ غير الشرعيين العالقين منذ 19 يوما على متن سفينة تابعة لمنظمة خيرية بعد رفض ​إيطاليا​ استقبالهم"، موضحة ان "سفينة "أوداز" ستغادر مساء اليوم وستبحر لمدة ثلاثة أيام إلى لامبيدوزا، حيث ستتولى مسؤولية المهاجرين الذين انتشلتهم سفينة "أوبن آرمز".

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