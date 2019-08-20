سفير بريطانيا باليمن: على المجلس الانتقالي الوقوف بصف الشرعية ضد الحوثي

أكد السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون أن "الحكومة اليمنية وحدها صاحبة الحق في تعيين السفراء"، مطالباً جميع الجهات اليمنية خاصة المجلس الانتقالي "أن يظلوا بصف مع الحكومة الشرعية ضد الحوثيين"، معتبراً أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لإعادة الاستقرار إلى اليمن".
وأوضح أن "علاقة بريطانيا مع إيران ليست جيدة"، لافتاً إلى أنه "كان هناك حوار بخصوص اليمن في طهران هذا الأسبوع بين السفير البريطاني في إيران والمتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، وطلب سفيرنا من الحوثيين بوقف إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية".
ولفت إلى أن "بريطانيا تعترف فقط بالدول المعترف بها من الأمم المتحدة"، معرباً عن اعتقاده "أن أغلبية الدول ستتخذ نفس الموقف البريطاني في رفض تعيين الحوثيين سفيرا في إيران"، مؤكداً أنه "لا توجد سفارات غربية في صنعاء، ولا يمكن الاعتراف بمثل هذه القرارات".
وشدد آرون على "ضرورة أن تتوقف إيران عن دعم الميليشيات الحوثية بالسلاح والصواريخ الباليستية والتقنيات، وعلى إيران أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية"، مثمناً "جهود السعودية في احتواء ما حدث في عدن"، ووصف أحداث الأسبوع الماضي بـ"المؤسفة".
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