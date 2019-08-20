سفير بريطانيا باليمن: على المجلس الانتقالي الوقوف بصف الشرعية ضد الحوثي

أكد ​السفير البريطاني​ في اليمن ​مايكل آرون​ أن "​الحكومة اليمنية​ وحدها صاحبة الحق في تعيين السفراء"، مطالباً جميع الجهات اليمنية خاصة المجلس الانتقالي "أن يظلوا بصف مع الحكومة الشرعية ضد ​الحوثيين​"، معتبراً أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لإعادة الاستقرار إلى اليمن".

وأوضح أن "علاقة ​بريطانيا​ مع ​إيران​ ليست جيدة"، لافتاً إلى أنه "كان هناك حوار بخصوص اليمن في ​طهران​ هذا الأسبوع بين السفير البريطاني في إيران والمتحدث باسم الحوثيين ​محمد عبدالسلام​، وطلب سفيرنا من الحوثيين بوقف إطلاق ​الصواريخ​ الباليستية على ​السعودية​".

ولفت إلى أن "بريطانيا تعترف فقط بالدول المعترف بها من ​الأمم المتحدة​"، معرباً عن اعتقاده "أن أغلبية الدول ستتخذ نفس الموقف البريطاني في رفض تعيين الحوثيين سفيرا في إيران"، مؤكداً أنه "لا توجد سفارات غربية في ​صنعاء​، ولا يمكن الاعتراف بمثل هذه القرارات".

وشدد آرون على "ضرورة أن تتوقف إيران عن دعم الميليشيات الحوثية ب​السلاح​ والصواريخ الباليستية والتقنيات، وعلى إيران أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية"، مثمناً "جهود السعودية في احتواء ما حدث في عدن"، ووصف أحداث الأسبوع الماضي بـ"المؤسفة".