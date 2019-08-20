الاتحاد الأوروبي يرفض عرض رئيس الوزراء البريطاني جونسون الافتتاحي

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتجه المملكة المتحدة نحو مواجهة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تعهد جونسون بالمغادرة الكتلة في 31 أكتوبر دون اتفاق ما لم توافق على إعادة التفاوض على شروط الطلاق.

وقد رفضت الكتلة مرارًا وتكرارًا إعادة فتح اتفاقية الانسحاب، التي تتضمن بروتوكولًا على "الحدود" الأيرلندية التي وافق عليها رئيس الوزراء آنذاك تيريزا ماي في نوفمبر.

وفي محاولته الافتتاحية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماعاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كتب جونسون رسالة من أربع صفحات إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك.

وكتب جونسون: "أقترح استبدال الدعامة الخلفية بالتزام بوضع ترتيبات (بديلة) قدر الإمكان قبل نهاية الفترة الانتقالية، كجزء من العلاقة المستقبلية".

وأضاف: "الوقت قصير جدا."

وقال تاسك: "أن جونسون لم يقترح أي بدائل واقعية، واتخذت المفوضية الأوروبية موقفا مماثلا، على الرغم من أن زعماء الاتحاد الأوروبي الأقوى - ميركل وماكرون - لم يعلقوا بعد.

وأن أولئك الذين يعارضون الدعم ولا يقترحون بدائل واقعية يدعمون في الواقع إعادة إنشاء الحدود. حتى لو لم يعترفوا بذلك.

ويتوقع الدبلوماسيون الأوروبيون تقدمًا ضئيلًا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح المشهد الداخلي البريطاني أكثر وضوحًا عندما يعود البرلمان في 3 سبتمبر - وهي نقطة تعهد بعدها حزب العمال المعارض بمحاولة انهيار حكومة جونسون.

Advertisements

ومع وجود السياسة البريطانية في مثل هذه الاضطرابات، ما زال من غير الواضح كيف أو متى أو بالفعل ما إذا كانت المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي. ويتوقع الكثيرون إجراء انتخابات في غضون أشهر.

ويريد الاتحاد الأوروبي التأكد من أن حدوده البرية الوحيدة مع المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تصبح الباب الخلفي للبضائع لدخول السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي - الأمر الذي يضمن حرية حركة البضائع ورأس المال والخدمات والعمالة.

ولا تريد المملكة المتحدة أن تكون هناك حدود - فعالة أو افتراضية - بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية.

وكتب جونسون أن الدعامة غير ديمقراطية وهددت سيادة المملكة المتحدة لأن تطبيق قواعد السوق الموحدة في أيرلندا الشمالية يمكن أن يفصل أيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة.

وقال أيضًا إن ذلك يخاطر بإضعاف التوازن الدقيق بين القوميين والنقابيين في أيرلندا الشمالية.

وقال إن أفضل حل هو التعهد بوضع ترتيبات قدر الإمكان قبل نهاية الفترة الانتقالية، وأنه يمكن الاتفاق على ذلك كجزء من صفقة حول علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر بالحكومة الأيرلندية أن دبلن لا تقبل التأكيد على أن الدعامة تشكل تهديدًا للسلام. في اتصال مع جونسون، وكرر رئيس الوزراء الأيرلندي "ليو فارادكار" موقف الاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكن إعادة فتح اتفاقية الانسحاب.

