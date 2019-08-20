كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: من المرجح وجود البحارة الروس المختطفون قبالة ساحل الكاميرون في نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر في شركة توظيف، أن ثلاثة بحارة روسيين اختطفهم قراصنة قبالة سواحل الكاميرون في الآونة الأخيرة هم على الأرجح في نيجيريا.

وقال المصدر: "كل شيء طبيعي مع الناس. لم يصب أحد بأذى ولا أحد مريض. يتلقون الملابس والأدوية المضادة للملاريا".

ولدى سؤاله عن المكان الذي من المرجح أن يكون فيه البحارة المختطفون، رد المصدر "نيجيريا".

وحدد المصدر، أن جميع أفراد الطاقم المختطفين احتُجزوا في نفس المكان. ووفقا للمصدر، البحارة يحددون الظروف هناك كالمعتاد.

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وقال المصدر، في وقت سابق من اليوم، إنه تم إجراء اتصال مع القراصنة، لكنهم ظلوا صامتين بشأن مطالبهم.

تعرضت السفينة الألمانية "مارمالايتا" التابعة لشركة الشحن "ماركونسولت سشيفارت" في برلين، التي تبحر تحت علم أنتيجوا وبربودا، لهجوم من قراصنة بالقرب من ميناء دوالا بالكاميرون في 15 أغسطس.

واختطف القراصنة ثمانية من بين أعضاء الطاقم البالغ عددهم 12. ولم يتم الاستيلاء على السفينة نفسها وما زالت راسية في الميناء.

وقالت الشركة الألمانية "ماركونسولت سشيفارت"، مالكة السفينة، إنها "تبذل قصارى جهدها للتعامل مع القضية".