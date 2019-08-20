بومبيو: تنظيم داعش يكتسب قوة في بعض المناطق

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أقر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء بأن تنظيم الدولة الإسلامية يكتسب قوة في بعض المناطق لكنه قال إن قدرته على تنفيذ هجمات تضاءلت.

وأضاف في مقابلة مع برنامج (هذا الصباح) الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) "الأمر معقد. هناك قطعا أماكن تتمتع فيها داعش اليوم بقوة أكبر مما كانت عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات".

لكنه قال إن دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم لم يعد لها وجود وإن قدرته على شن هجمات باتت أصعب بكثير.