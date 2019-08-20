أبو فاعور: هناك 11 معملا بلبنان يخفف العبء عن اللبنانيين باستيراد الدواء

لفت وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ بعد لقائه وزير المالية ​علي حسن خليل​ للبحث بموضوع صناعة الدواء في ​لبنان​ إلى أنه "تم البحث بقضيتين، الأولى هي كيفية إعفاء المواد الأولية التي تستورد للصناعات الدوائية المحلية من ال TVA وتم الاتفاق مع وزير المالية على إعداد مشروع قانون بهذا الصدد خاصة ان الدواء الذي نستورده من الخارج معفى من ال TVA فكيف إذا أردنا أن نستورد مواد أولية لصناعة ​الأدوية​ كما تم الاتفاق مع وزير المالية على أن يطرح هذا الأمر في الموازنةوكذلك موضوع توسيع مروحة الإعفاءات من ال TVA للمستخدمات والمعدات الدوائية تحديداً للأدوية التي نستوردها من الخارج وتتم تعبئتها وتغليفها في لبنان، وتم الاتفاق على رفع كتاب نقابي إلى المجلس الأعلى للجمارك لإبداء رأيه فيها".

وأشار أبو فاعور إلى أن "هناك أحد عشر معملاً في لبنان يخفف العبء عن اللبنانيين باستيراد الدواء واتخذت خطوات في ​وزارة الصحة​ لإعطاء الأفضلية للصناعات الدوائية اللبنانية وإذا طبّق هذان الإجراءان سيكون هناك نقلة نوعية بموضوع مصانع الأدوية".

كما استقبل وزير المال في إطار التواصل مع ​الهيئات الاقتصادية​ والهيئات المعنية للمساهمة بتقديم اقتراحات لموازنة 2020، رئيس ​جمعية الصناعيين​ في لبنان فادي جميل لهذه الغاية حيث بحث معه في اقتراحات الجمعية بهذا الخصوص.