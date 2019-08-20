مصر تشارك في مناورات "حماة الصداقة" بروسيا

أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، مشاركة بعض عناصره في مناورات "حماة الصداقة 4" بروسيا تمتد حتى 29 أغسطس/آب الجاري.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن "عناصر من القوات المسلحة غادرت إلى روسيا للمشاركة في التدريب المشترك حماة الصداقة 4".

وأوضح أن التدريب "تنفذه عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية خلال المدة من 19 إلى 29 أغسطس (آب) الجاري".



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وأشار إلى أن "القوات المصرية المشاركة أتمت في التدريب كامل الاستعداد والجاهزية لصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ الأنشطة التدريبية، ولتوحيد المفاهيم القتالية والعمل الجماعي خلال مراحل التدريب".





ونوه بأنه "يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات وتنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات للقوات المشاركة".

ويأتي التدريب "في إطار الخطة المشتركة التي تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف التخصصات، والتي تسهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات"، وفق البيان.

يذكر أن المناورات الدولية لمواجهة الإرهاب "حماة الصداقة" أجريت للمرة الأولى عام 2016 بالإسكندرية (شمال مصر) على ساحل البحر المتوسط.