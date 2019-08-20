اللقيس: للتعاون بين مزارعي الزيتون وتبادل الخبرات لمعالجة مشاكل القطاع

شدد وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ خلال ترؤسه ​اللقاء التشاوري​ حول قطاع الزيتون و​زيت الزيتون​ في اطار مشروع "تقوية وتعزيز سلسلة جودة زيت الزيتون في ​لبنان​" المموّل من ​الحكومة الايطالية​ والمنفّذ بالتعاون بين ​وزارة الزراعة​ ومعهد سيام – باري على "اهمية الانتقال بالزراعة الى قطاع منظم يتجمع فيه أصحاب المصلحة المشتركة في تجمعات قانونية تؤمن المنفعة الكاملة والمتبادلة للجميع، لتطوير الانتاج الزراعي كما ونوعا والافساح في المجال لابتكار مشاريع تمنح المنتجات الزراعية قيمة مضافة توفر تسويقاً امثل، وربحية اعلى لمختلف قطاعات الانتاج النباتي والحيواني".

ولفت الى "اهمية التعاون بين ​مزارعي الزيتون​ وتبادل الخبرات لمعالجة مشاكل القطاع"، مؤكداً "الاستعداد لمراجعة ​ايدال​ ليتمكن صغار ​المزارعين​ والمنتجين من الاستفادة من تقديماتها، ومعالجة اي خلل قد ينشأ خلال التصدير لزيادة فعالية الدعم ووصوله الى المزارعين".

واعلن عن "السعي لتعديل مراسيم المشروع الاخضر لتمكين اصحاب الحيازات الصغيرة التي تقبل عن 3 دونمات ولاسيما المالكين بموجب علم وخبر او وثائق ملكية مشتركة من استصلاح اراضيهم وحصصهم، وبالنتيجة زيادة المساحات الزراعية المستصلجة"، مشيراً إلى أنه "سيعمل لايصال الارشاد الزراعي الى المزارعين، ولاسيما مزارعي الزيتون وارشادهم الى عمليات التشحيل والتسميد الصحيحة، والمكافحة البيولوجية الشاملة للافات والحشرات، للحصول على منتج زراعي بانتاجية سنوية مستدامة من الزيتون وزيت الزيتون، بالاضافة الى التشجيع على تسويق الزيت في عبوات اقتصادية وبأحجام متعددة".