علامة: لجنة الشباب والرياضة تسعى لتقديم إقتراحات تهدف الى تطوير الرياضة

اشار عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ في كلمة له خلال حفل اختتام "دورة الامام السيد ​موسى الصدر​ ل​كرة القدم​" في بلدة العباسية،الى ان "الاهتمام ب​الرياضة​ يأتي ايضا في السعي الدائم للجنة ​الشباب​ والرياضة النيابية الى تقديم إقتراحات ومشاريع قوانين تهدف الى تطوير الرياضة وتعميمها لتكون مثلا من ضمن المواد الأساسية في ​الإمتحانات الرسمية​، ضمن آلية خاصة تؤثر في تنمية مواهب ​الطلاب​"، متطرقا الى "اقتراح القانون الذي ينص على انشاء أكاديمية رياضية تستوعب طاقات الشباب".

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