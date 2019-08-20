ريبيري يقترب من الدوري الإيطالي

أيمن عنبر – صحفي متدرب

بعد قضائه فترة ذهبية مع النادي الألماني بايرن ميونخ دامت ل 12 موسمًا ، اقترب الأسطورة الفرنسية “فرانك ريبيري” من الإلتحاق بصفوف نادي فيورنتينا الإطالي ، بعد نهاية عقده مع الفريق البافاري، ليصبح لاعبًا حرًا.

وقد جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها”دانيلي برادي”، المدير الرياضي لنادي فيورنتينا ، وشدد على رغبة فريقه في الحصول على خدمات النجم الفرنسي وأنه سيقدم قيمة وإضافة فنية كبيرة لفريقه، في الدوري الإيطالي لو ثم إنتقاله.

و كان فيورنتينا في مفاوضات مع ريبيري خلال الأيام الماضية، وسط صراع مع كل سبارتاك موسكو ودينامو موسكو لضمه فيما يبقا القرار قرار ريبيري بشأن حسم قبول أو رفض عرض فيرونتينا .

و تجدر الإشارة إلى أن اللاعب صاحب الـ36 عامًا، رفض عدة عروض من هولندا والسعودية وروسيا، فيما توج النجم الفرنسي ببطولة الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ 9 مرات، وسجل 124 هدفًا وصنع 182 هدفًا، في 425 مباراة شارك بها مع الفريق البافاري.