بريطانيا قلقة من توقيف موظف بقنصليتها في هونج كونج

أعربت بريطانيا، الثلاثاء، عن "قلقها البالغ" إزاء تقارير عن توقيف السلطات في الصين أحد الموظفين في قنصليتها بهونج كونج أثناء عودته إلى المدينة.

وقال متحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث في بيان: "إن بلاده قلقه إزاء تقارير عن توقيف أحد أفراد فريقنا في أثناء عودته من شينزن إلى هونج كونج".

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وأضاف البيان "نحن بصدد تقديم الدعم لعائلته والسعي للحصول على مزيد من المعلومات من سلطات إقليم غوانغدونغ وهونج كونج".

وذكر تقرير في الموقع الإخباري المحلي إتش.كي-01 أن موظف القنصلية كان قد توجه إلى منطقة شينزن بإقليم غوانغدونغ التي تبعد نحو 30 كلم عن هونج كونج، لاجتماع عمل ليوم واحد في 8 أغسطس/آب لكنه لم يعد.

ويأتي ذلك في وقت تشهد هونج كونج أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عقود.

فمنذ أسابيع يقوم متظاهرون بتجمعات تخللتها أحيانا مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.