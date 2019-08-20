الان تتابع فصائل المعارضة تنسحب من خان شيخون وريف حماة الشمالي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بيروت – وكالات – الخليج 365
انسحبت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أقل نفوذاً من مدينة خان شيخون الاستراتيجية وريف حماة الشمالي المجاور، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، على ضوء تقدم قوات النظام في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “قوات النظام تعمل حالياً على تمشيط خان شيخون، فيما باتت نقطة المراقبة التركية الموجودة في مورك بحكم المحاصرة، ولم يبق أمام عناصرها إلا الانسحاب عبر طرق تحت سيطرة النظام ميدانياً أو نارياً”.
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