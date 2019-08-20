شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت رداً على إيران: لانحتاج معاهدات عدم اعتداء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)ردت الكويت على المقترح الإيراني بتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج بأن دول المنطقة لا تحتاج إلى مثل هذه المعاهدات، وأن هناك التزاما بميثاق وقواعد الأمم المتحدة من الجميع -بحسب ما نقلته صحيفة القبس-.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة الكويت صباح الخالد أجتمع مع وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف يوم (السبت) الماضي، واستعرض معه التطورات الراهنة في المنطقة، وبحث الخطوات اللازمة لتخفيف حدة التصعيد في المنطقة والسبل الكفيلة لضمان حماية الملاحة البحرية فيها.
وفي السياق، جرى استعراض أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وأحدث المستجدات الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة. كما شهد الاجتماع بحث الخطوات اللازمة لتخفيف حدة التصعيد في المنطقة والسبل الكفيلة لضمان حماية الملاحة البحرية في هذه المنطقة المهمة من العالم.
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