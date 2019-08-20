ترامب يطالب مجلس الاحتياطي بخفض أسعار الفائدة نقطة مئوية

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن يدرس خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة ودعا إلى "بعض التيسير الكمي" مع مواصلته الضغط على البنك المركزي.
واشار ترامب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "سعر فائدة مجلس الاحتياطي، وخلال فترة زمنية قصيرة، ينبغي أن يتقلص 100 نقطة أساس على الأقل، وربما مع بعض التيسير الكمي أيضا، مبديا في ذات الوقت تبرمه من قوة الدولار الأميركي التي من المحزن أنها تضر بأجزاء أخرى من العالم".
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