الجسر: ما معنى مجلس الخدمة المدنية في ظل المحاصصة الطائفية بالتوظيف؟

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ الى انه لا يوجد حرب صلاحيات، وهناك تصريحات للتيار الوطني الحر انهم يريدون تصحيح الطائف بالممارسة ولكن فعلياً هو لا يصحح بهذه الطريقة، لان الطائف لا يتصحح بالمواقف بل بإتفاق آخر، واعتبر ان المادة 95 واضحة وصريحة وهي تتحدث عن انشاء الهيئة الوطنية ل​الغاء الطائفية​ السياسية، وعن مرحلتين انتقاليتين ونحن اليوم ضمن المرحلة الانتقالية بعد ​المناصفة​ في ​مجلس الوزراء​. وسأل "ما معنى ​مجلس الخدمة المدنية​ والكفاءة في ظل ​المحاصصة​ الطائفية في التوظيف دون الفئة الاولى؟".

واستغرب الجسر في حديث اذاعي، كلام ​الرئيس ميشال عون​ عن عدم وجود استراتيجية دفاعية، رغم اعلان امين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ استعداده للبحث في هذه الاستراتيجية.