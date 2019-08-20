محافظ قنا: استرداد 1300 فدان من أراضي أملاك الدولة بقفط وأبوتشت

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- (أ ش أ):
قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمدن قفط وقنا وأبوتشت نجحت خلال الحملات التي شنتها أمس الاثنين، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، في استرداد 1357 فدانًا تعديات بالزراعة، و12342م2 تعديات بالمباني.
وأضاف الهجان وفقًا لبيان صادر مساء أمس الاثنين، إنه تمت إزالة 36 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية الكلاحين بمدينة قفط منها 17 حالة تعد بالزراعة على مساحة 1208 أفدنة، و19 حالة تعد بالبناء على مساحة 7272 مترًا مربعًا، كما تمت إزالة 31 حالة تعد بقريتيّ المحروسة ودندرة منها 16 حالة تعد على مساحة 129 فدانا و16 قيراط و15 حالة تعد بالمبانى على أملاك الرى بإجمالي مساحة 870 متر مربع بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعد بالمباني على مساحة 4200 متر مربع أراضي أملاك الدولة بقرية أبوشوشة بمدينة أبوتشت.
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