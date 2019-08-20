ترامب يتحدث هاتفيا مع رئيسي وزراء الهند وباكستان لتهدئة حدة التوترات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في اتصالين هاتفيين منفصلين، في محاولة للحد من التوترات بين الجارتين النوويتين.

ويأتي الاتصالان وسط تصاعد حدة التوترات بين الجارتين بشأن كشمير، بعد أن ألغت الهند الوضع الدستوري الخاص للشطر الخاضع لها من الإقليم، وفرضت إغلاقا أمنيا بالمنطقة.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب بحث مع خان الحاجة إلى "خفض التوترات وتهدئة الخطابة مع الهند"، كما نقل إلى مودي "أهمية الحد من التوترات".

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وتسيطر باكستان والهند على أجزاء فقط من كشمير، لكن تطالب كل منهما بأحقيتها في الإقليم بأكمله منذ حصول الدولتين على الاستقلال من بريطانيا في عام 1947 وتسيطر الصين على جزء آخر من كشمير.

وكانت الولايات المتحدة قد خفضت مساعداتها إلى باكستان، حليفتها في حقبة الحرب الباردة، وعززت مؤخرا علاقاتها مع الهند، وهي قوة اقتصادية صاعدة. وأجرى خان مؤخرا زيارة إلى البيت الأبيض للقاء ترامب، وإن كانت الزيارة لم تؤد إلى تدفق جديد للمساعدات إلى بلاده.

كانت الهند ألغت هذا الشهر الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير وفرضت حصارا أمنيا على الإقليم، مما أشعل توترا جديدا بين الدولتين المتنافستين في جنوب شرق آسيا اللتين خاضتا حربين بسبب كشمير.

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