التحالف العربي: تدمير كهوف لتخزين الصواريخ والطائرات تابعة للحوثيين

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أنها تمكنت مساء أمس الاثنين من تدمير عدد من الكهوف التي يستخدمها الحوثيون لتخزين الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان له إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء الاثنين: "عملية عسكرية نوعية لتدمير عدد من الأهداف العسكرية المشروعة، عبارة عن كهوف تستخدمها المليشيا الحوثية الإرهابية لتخزين الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وكذلك الأسلحة، وتقع هذه الكهوف بفج عطان ومعسكر العمد بالعاصمة صنعاء".

وأوضح المالكي أن: "عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية النوعية السابقة لتدمير القدرات الحوثية والتي تنفذها قيادة القوات المشتركة للتحالف لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها على الأمن الإقليمي والدولي".

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وشدد المالكي على "أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، مشيرًا إلى "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية".

وأعلن التحالف أمس الاثنين، بدء "عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء".

وناشد التحالف، المدنيين عدم الاقتراب من المواقع العسكرية الحوثية المستهدفة في صنعاء.​