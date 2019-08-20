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الملك يهنئ رئيس هنغاريا ويطمئن على أمير الكويت

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس يانوش آدر رئيس هنغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس آدر، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

بدوره، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير برقية تهنئة للرئيس يانوش آدر رئيس هنغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معرباً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس آدر، راجيا لحكومة وشعب هنغاريا الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

اتصال

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أول من أمس، اتصالاً هاتفياً بأخيه أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحة سموه، إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة، سائلاً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.


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