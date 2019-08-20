زعيم حزب العمال البريطاني يدعو لإجراء انتخابات

دعا زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين إلى إجراء انتخابات عامة من أجل إيجاد حل لأزمة المغادرة الأوروبية. وتعهد كوربين في كلمته أثناء زيارة لمقاطعة نورثهابمتونشير، أمس، ببذل جميع الجهود الممكنة لوقف مغادرة بلاده الاتحاد الأوروبي دون إتفاق، مبينا أن إجراء انتخابات عامة هو ما تحتاجة البلاد الآن لتغيير المسار.

ويأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المقبل بغض النظر عما إذا توصلت إلى إتفاق مع الأوروبيين أو دونه.