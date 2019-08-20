برنامج سعودي ينتج مياها بالطاقة الشمسية في اليمن

وتم استخدام تقنية الطاقة الشمسية أثناء تصميم العمل على هذه الآبار التي بدأت في الإنتاج وسد احتياج السكان من المياه في المحافظة، وذلك من خلال استخدام مضخات غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى توفير خزانات للمياه لكل بئر.
وعمل البرنامج على إنجاز آبار جديدة كان آخرها بئري تنهالن وديثورت بمديرية الغيضة بمحافظة المهرة التي بدأ الأهالي من الاستفادة منها.
أعماق وقدرات
- 90 مترا عمق بئر ديثورت
- 190 مترا عمق بئر تنهالن
- 5.5 أحصنة لكل مضخة غاطسة
- 7 آلاف ليتر حجم الخزان العلوي
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