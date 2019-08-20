وزير الخارجية الفلبيني يستقبل رئيس الشورى

استقبل وزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورو لوكسين جونيور بمقر وزارة الخارجية في مانيلا أمس، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الفلبين.

ونوه وزير الخارجية الفلبيني بعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين المملكة والفلبين، مشيداً بالمستويات المتميزة التي وصلت إليها، مشيراً إلى أن إسهام المملكة الفاعل في إعادة إعمار مدينة مراوي الفلبينية ما يؤكد حرصها على تعزيز العلاقات القائمة وتطويرها.

استضافة

أعرب وزير الخارجية الفلبيني عن شكره للمملكة على استضافتها قرابة المليون عامل من الجنسية الفلبينية، داعياً إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين تعزيزاً للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، عبر آل الشيخ عن تقديره لوزير الخارجية الفلبينية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً متانة علاقات البلدين، مشيرا إلى أنها قديمة وقائمة على التعاون وتبادل المصالح.

ونوه آل الشيخ بكفاءة العمالة الفلبينية المتخصصة التي تعمل في المملكة، مؤكدا أنها أسهمت بدورها في أوجه التنمية التي شهدتها المملكة بما انعكس على مستوى العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن حكومة المملكة تولي العمالة الفلبينية وسائر العاملين من الجنسيات الأخرى اهتماماً خاصاً، وذلك انطلاقا من القيم الإنسانية المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.

Advertisements

علاقات مثمرة

- مليون عامل فلبيني في السعودية

- دعوات لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين

- المملكة أسهمت بفعالية في إعادة إعمار مدينة مراوي الفلبينية