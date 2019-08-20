مقاتلات التحالف تدمر غرف الميلشيات شمال اليمن

وأوضحت مصادر عسكرية يمنية أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية بخمس غارات جوية في مديرية كتاف شرقي محافظة صعـدة، إضافة إلى استهداف غرف عمليات قتالية لميلشيا الحوثي الإرهابية في المديرية، ما نتج عنه مصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيا المتمردة، وتدمير غرف العمليات.
من جهة أخرى، قالت تقارير إن القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المدعو عبدالله بطيلي أصيب بجروح بليغة مع عدد من مرافقيه اليوم إثر انفجار لغم أرضي زرعته عناصر حوثية، بأطراف مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مطالبا المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة.
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