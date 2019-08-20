معدات إسبانية لمحاصرة الهجرة

كشفت صحيفة Malaga Hoy أن المغرب تلقى ما مجموعه 750 سيارة و15 طائرة مسيرة مساعدة من إسبانيا من أجل مراقبة تدفقات المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الضفة الشمالية للمتوسط بطرق غير مشروعة.
وقالت الصحيفة، في افتتاحية خصصتها لهذا الموضوع، إن التعاون المغربي مع إسبانيا أثمر انخفاضا ملموسا في أعداد المهاجرين السريين الذين يصلون إلى الأراضي الإسبانية، حيث تراجع عدد هؤلاء المهاجرين من حوالي 23 ألفا في النصف الأول من السنة الماضية، إلى حوالي 13 ألفا في الفترة نفسها من العام الحالي.
ولعبت إسبانيا أيضا دور محامي المغرب أمام هيئات الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تمكينه من أكبر دعم ممكن لمواجهة الهجرة.
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