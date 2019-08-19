صومعة حسان وسط ملعب “مولاي عبد الله”.. مئات الشهب والمؤثرات الضوئية في افتتاح الألعاب الإفريقية – فيديو

شهد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بارباط، مساء اليوم الإثنين، حفل افتتاح الألعاب الإفريقية، في نسختها الـ12، والتي تعرف مشاركة جميع البلدان الإفريقي الـ54، التي ستتنافس في مجموعة من الأصناف والمنافسات الرياضية، 17 منها ستؤهل للأنلعاب الأولمبية القادمة، 2020 بطوكيو اليابانية.

وعرف هذا الحفل، الذي أقيم بخضور الأمير مولاي رشبد، ورشيد الطالبي العلمي، ةزير الشباب والرياضة، بالإضافى إلى أبرز أعضاء اتحاد الإتحادات الإفريقية، تقديم الوفود المشاركة، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية، باستعمال المئات من الشهب الاصطناعية والمؤثرات الضوئية.

وتشهد الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية، 2019، المقرر إجراء منافساتها في المغرب، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 31 غشت المقبل، التباري حول 29 صنفا رياضيا.

وتعرف نسخة هذه السنة، التي ستحتضنها مدن الرباط، وتمارة، وبنسليمان، وسلا، ثم الدارالبيضاء، والجديدة، إضافة 17 نوعا رياضيا في قائمة الأنواع الرياضية المنافسة على حجز بطاقة التأهل للألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020، وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من الأبطال الأفارقة.

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وتتقدم الرياضات الجماعية، على غرار كرة القدم، والطائرة، واليد، الأنواع الرياضية، التي ستكون حاضرة في هذه الدورة، إلى جانب رياضات ألعاب القوى، وفنون الحرب، والفروسية، وكرة المضرب، ورفع الأثقال، والجمباز، والتجديف.

يذكر أن المغرب تم منحه شرف تنظيم دورة الألعاب الإفريقية، من لدن الاتحاد الإفريقي، نونبر الماضي، وذلك بعد انسحاب دولة غينيا الاستوائية، التي كان من المقرر أن تجرى بها منافسات هذه الدورة.