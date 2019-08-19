“بريميرليغ”.. لاغالب ولا مغلوب بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد

انتهت المباراة التي جمعت مساء اليوم الاثنين، بين وولفرهامبتون وضيفه مانشستر يونايتد، ضمن ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد، أحرزه أنطوني مارسيال في الدقيقة 27 من المباراة التي احتضنها ملعب مولينبو، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 55 من إداك هدف التعادل عن طريق اللاعب روبين نيفيز، وأتيحت لليونايتد فرصة الفوز باللقاء، غير أن نجمه الفرنسي بول بوغبا أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 68، لتنتهي المواجهة باقتسام النقاط.

ومنحت هذه النتيجة، نقطة لكل فريق، إذ ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الرابعة في المركز الرابع، بينما أصبح مجموع نقاط وولفرهامبتون نقطتين في الرتبة الحادية عشرة.