الرئيس الجزائري المؤقت: الانتخابات الرئاسية حل دستوري مستعجل

اشار الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح الى إن الجزائر بحاجة أكثر من أي وقت لترتيب الأولويات تفاديا لمآلات غير موثوق في نهاياتها، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية حل دستوري مستعجل.
ولفت بن صالح في كلمة بمناسبة يوم "المجاهد" الى انني "دعوت وما زلت إلى حوار وطني جاد يضمن حق الشعب في اختيار رئيس للجمهورية في أقرب الآجال". وأضاف: "الانتخابات الرئاسية ليست فقط ضرورة حتمية بل وأيضاً حلا دستوريا مستعجلا"، مؤكدا أن الانتخابات ستسمح للجزائر بالانطلاق بمؤسسات دستورية كاملة الشرعية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.
وجدد بن صالح "الدعوة للإرادات المخلصة من القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للمساهمة في توفير الظروف والدفع بمسار الحوار إلى تحقيق غاياته في الآجال القريبة".
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