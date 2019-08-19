سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بسطو مسلح شمال بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، على اقتحام منزل خلف جامع الفردوس ضمن منطقة حي اور".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين قاموا باحتجاز افراد العائلة في احدى الغرف وسرقوا مبلغ قدره اربعة مليون دينار عراقي ومصوغات ذهبية ولاذوا بالفرار".



وتابع المصدر، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وشنت عمليات دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن القوات الأمنية بين الحين والآخر عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.