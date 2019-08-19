بوتين يتوعد بمنع أية احتجاجات تشبه "السترات الصفراء"

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بورم لي ميموزا: توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بمنع خروج احتجاجات في موسكو تشبه حركة "السترات الصفراء" التي هزت باريس وغيرها من المدن الفرنسية أواخر العام الماضي. وقال أمام نظيره الفرنسي ايماونيل ماكرون التي تنتقد بلاده بشدة قمع التظاهرات الاسبوعية في موسكو "لا نريد مثل هذا الأمر أن يحدث في العاصمة الروسية ... وسنفعل كل ما بوسعنا لضمان أن يبقى الوضع ضمن إطار القانون".

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