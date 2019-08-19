ذكرى ثورة الملك والشعب.. الملك يعفو عن 217 سجينا

بمناسبة ذكرى 67 لثورة الملك والشعب، أصدر الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، عفوه على 217 معتقلا موزعا على سجون المملكة، وأيضا المتابعين في حالة سراح.

وكشف بلاغ لوزارة العدل، أن العفو الملكي شمل تخفيض العقوبة في 217 سجينا، في استفاد 45 شخصا من عفو ملكي موجودين في حالة سراح.

وحسب البلاغ ذاته، فإن العفو الملكي الذي يخص المتابعين في حالة سراح شمل 6 أشخاص تم العفو عليهم من العقوبة الحبسية أو المتبقي منها، و7 أشخاص تم العفو عليهم من الغرامة.

أيضا، شمل العفو الملكي شخص واحد تم العفو عليه من عقوبتي الحبس والغرامة، و31 استفادوا من العفو من عقوبة الغرامة المالية.