القصيفي: التحرك في ساحة الشهداء غدا ليس موجها ضد أحد

أكد نقيب المحررين جوزيف القصيفي أن "التحرك الذي دعت اليه النقابة في ساحة الشهداء غدا ليس موجها ضد أحد"، مشيرا الى اننا "نعيش في ازمة حقيقة ووجودية ولم يعد جائزا ان نبقى مكتوفي الايدي".
وفي حديث تلفزيوني، امل القصيفي أن "يتقاطر الزملاء الى ساحة الشهداء لاطلاق صرخة الم تجاه الواقع القائم"، معتبرا انه "لا بد من مساهمة اساسية للدولة في هذا القطاع مع قانون عصري ينظم وضع الصحافة والاعلام في لبنان" ورأى أن "أزمة الصحافة تتفاعل والنقابات لم تكن مقصرة ولكن الدولة كانت غائبة عن السمع".
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