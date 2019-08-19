شربل قرداحي: الاولوية الآن هي للاقتصاد اللبناني

لفت مستشار "​التيار الوطني الحر"​ الاقتصادي ​شربل قرداحي​ في حديث تلفزيوني إلى أن "الاولوية الآن هي للاقتصاد اللبناني"، مشيراً إلى أنه "سيتم العمل الآن على مسارين، الاول خفض ​العجز​ والنفقات غير الاستثمارية والعمل على مشاريع البنية التحتية الممولة من "سيدر" ما سيسمح لهذه المشاريع الاستثمارية أن تخفف من أثر الانكماش الاقتصادي".

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