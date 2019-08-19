ألمانيا تريد إعادة مواطنيها من أطفال مقاتلي داعش في سوريا

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، أن بلاده تعمل وسط ظروف صعبة على إعادة مزيد من مواطنيها الأطفال أبناء مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي إلى ألمانيا.

وقال ماس، في العاصمة الألمانية برلين، "نسعى لأجل أن يتسنى لأطفال آخرين أيضاً مغادرة سوريا".

كانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أكدت، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن ألمانيا استعادت للمرة الأولى أطفالاً، كان آباؤهم ألمان من مقاتلي تنظيم داعش المتشدد. وقالت إنه تم تسليم أربعة أطفال لموظفي القنصلية الألمانية العامة في أربيل على الحدود بين سوريا والعراق.

اقرأ أيضاً... عاهل الأردن يبحث الحرب على الإرهاب مع وزيرة دفاع ألمانيا

Advertisements

كان عبد الكريم عمر المتحدث باسم السلطات الكردية المحلية في سوريا ذكر، اليوم أيضاً، أنباءً عن عملية التسليم. وقال إن هؤلاء الأطفال هم ثلاثة أيتام (بنتان وصبي) ورضيعة مريضة تبلغ من العمر ستة أشهر. وأضاف أن هؤلاء الأطفال كانوا يعيشون في مخيم "الهول" للاجئين بعد هزيمة تنظيم داعش المتشدد في سوريا.

وقال ماس: "هؤلاء الأطفال في الأساس هم أطفال صغار، وإقامتهم هناك بعيدة كل البعد عن أن تكون مثالية". وأكد قائلا: "لم يكن ممكناً أيضاً تحميلهم مسؤولية أفعال آبائهم. لذا، فإننا نعتزم مساعدتهم هناك".

وشدد الوزير على ضرورة الإجابة على أسئلة صعبة في كل حالة على حدة -عن الهوية وعن تنظيم سفر هؤلاء الأطفال.

وتوجه ماس بالشكر "لكل من جعلوا هذا الخروج ممكناً في ظل ظروف صعبة على هذا النحو وخطيرة أيضاً".