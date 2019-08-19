قرب اللقية: مصرع رجل وإصابة 8 آخرين في حادث طرق

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي رجل يبلغ الخمسين من العمر، مصرعه، مساء اليوم الإثنين، وأُصيب 8 آخرون، في حادث طرق وقع على شارع "31"، بالقرب من قرية اللقية.
وعُلِم أن حادث الطرق وقع بين 5 مركبات، إحداها شاحنة كبيرة، وأخرى سيارة تجارية، بالإضافة إلى 3 سيارات خاصة أُخريات.
وجاء في التّفاصيل أن أحد المُصابين الذين نُقِلوا للمشفى، ويبلغ من العمر 45 عامًا، تعرّض لإصابة خطيرة.
فيما وُصِفت حالة مُصابيْن في العشرين من عمريهما، بأنها متوسّطة، إذ إنهما أُصيبا في منطقة البطن، بالإضافة إلى 5 إصابات طفيفة.
وقدّم طاقم طبيّ الإسعافات الأولية للمُصابين، ونقَلَهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج.
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