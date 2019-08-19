قرب اللقية: مصرع رجل وإصابة 8 آخرين في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي رجل يبلغ الخمسين من العمر، مصرعه، مساء اليوم الإثنين، وأُصيب 8 آخرون، في حادث طرق وقع على شارع "31"، بالقرب من قرية اللقية.

من موقع الحادث

وعُلِم أن حادث الطرق وقع بين 5 مركبات، إحداها شاحنة كبيرة، وأخرى سيارة تجارية، بالإضافة إلى 3 سيارات خاصة أُخريات.

وجاء في التّفاصيل أن أحد المُصابين الذين نُقِلوا للمشفى، ويبلغ من العمر 45 عامًا، تعرّض لإصابة خطيرة.

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فيما وُصِفت حالة مُصابيْن في العشرين من عمريهما، بأنها متوسّطة، إذ إنهما أُصيبا في منطقة البطن، بالإضافة إلى 5 إصابات طفيفة.

وقدّم طاقم طبيّ الإسعافات الأولية للمُصابين، ونقَلَهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج.