أصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​ قراراً عدّل بموجبه التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين. وجاء في نص القرار الآتي: تعدّل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين وذلك ابتداء من 1/1/2019 وفقاً لما يلي: أ – تزاد 150% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة قبل 1/1/1997 ، وذلك بعد تطبيق المضاعفات وزيادات غلاء المعيشة المنصوص عنها ضمن ​قانون الإيجارات​ رقم 160/92 على إشغالات ما قبل 23/7/1992. تزاد 125% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/1997 ولغاية 31/12/1999. تزاد 100% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2000 ولغاية 31/12/2002. Advertisements تزاد 75% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2003 ولغاية 31/12/2006. تزاد 40% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2007 ولغاية 31/12/2008. ب- تبقى كما هي التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2014. ج- تخفض 20 % التقديرات العائدة للإشغالات المعمول بها من 1/1/2015 ولغاية 31/12/2018، على أن تعتبر ​الضرائب​ والرسوم العقارية قبل بدء لبعمل بهذا التعديل حقاً من حقوق الخزينة لا يمكن استردادها. المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في ​الجريدة الرسمية​ وعلى الموقع الالكتروني ل​وزارة المالية​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال عدل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.