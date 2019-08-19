شقير: ليس أمامنا سوى العمل لإنقاذ البلد وهذه مهمة مقدور عليها إذا توحدت الإرادات

أكد وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "ليس أمامنا سوى العمل لإنقاذ البلد، وهذه مهمة مقدور عليها إذا توحدت الإرادات وصفت النيات للإستفادة من مكامن القوة التي لاتزال متوفرة بجدارة لا سيما ​القطاع الخاص​ اللبناني ومشاريع "سيدر" وخطة ماكنزي وإطلاق عملية استكشاف ​الغاز​ في البحر".

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