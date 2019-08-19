أبو فاعور عرض مع السفير الشامسي التطورات العامة

إلتقى وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​، سفير دولة ​الامارات​ العربية المتحدة في ​لبنان​ ​حمد سعيد الشامسي​، وعرض معه التطورات العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها بين لبنان والامارات.

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