شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي إماراتي ينتقد الإخوان وسياسة بريطانيا الخارجية بسبب الحوثي والان مع التفاصيل

انتقد الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، سياسة بريطانيا الخارجية بسبب مليشيا الحوثي.

وكتب الحربي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "يبدو أن بريطانيا أدمنت في سياستها الخارجية على سياسة العبث واللعب بالمتناقضات وتشجيع الجماعات الإرهابية".

ومضى "وهنا يتحدث سفيرها في إيران عن لقاء ضمه ومجموعة من سفراء أوروبا مع وفد من جماعة الحوثي الإرهابية تطرق للمسألة الإنسانية التي يتحمل الحوثيون المسؤولية عن تدهورها".

وأضاف في تغريدة أخرى في إشارة للإخوان "بالأمس قالوا عائدون يا صنعاء.، واليوم قالوا عائدون يا عدن ، كيف ومتى ستعودون..؟ وأنتم في الفنادق نائمون ..!!".