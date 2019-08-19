شرطة مكة المكرمة تعلن القبض على المعتدى على فتاة بالعاصمة المقدسة الإثنين 19 أغسطس 2019 كتب الخليج 365_وكالات أعلن المُتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبد الوهاب الغامدى، أنهُ إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحت هاشتاج ( معتدى على فتاة بمكة ) والذى يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة فى أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم الذى ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن فى العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

Advertisements وبين أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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