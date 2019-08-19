شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيًا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الأراضي الفلسطينية) اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم (الإثنين)، 15 فلسطينيًا من محافظة رام الله والبيرة. وقالت مصادر محلية في المحافظة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عوض أبو عين من رام الله، وبراء القاضي من البيرة. وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من بلدة سلواد شرقًا، ومواطن فلسطيني من بلدة المغير، وآخر من كفر مالك. كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين من المزرعة الغربية، إضافة الى مواطن فلسطين من بلدة سنجل شمالاً، وآخر من بلدة شقبا غرباً، بينما اعتقلت فلسطينيين من بلدة بيت ريما شمال رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتهما.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم (الإثنين)، 15 فلسطينيًا من محافظة رام الله والبيرة. وقالت مصادر محلية في المحافظة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عوض أبو عين من رام الله، وبراء القاضي من البيرة. وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من بلدة سلواد شرقًا، ومواطن فلسطيني من بلدة المغير، وآخر من كفر مالك. كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين من المزرعة الغربية، إضافة الى مواطن فلسطين من بلدة سنجل شمالاً، وآخر من بلدة شقبا غرباً، بينما اعتقلت فلسطينيين من بلدة بيت ريما شمال رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتهما.

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