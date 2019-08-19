شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة التركية تقيل 3 رؤساء بلديات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة) قالت وزارة الداخلية التركية إنها أقالت ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد، في مدن ديار بكر وفان وماردين بجنوب شرق البلاد اليوم (الإثنين). وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم. وذكرت الوزارة في بيان، أن رؤساء البلديات الثلاثة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة.

قالت وزارة الداخلية التركية إنها أقالت ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد، في مدن ديار بكر وفان وماردين بجنوب شرق البلاد اليوم (الإثنين). وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم. وذكرت الوزارة في بيان، أن رؤساء البلديات الثلاثة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة.

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